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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Jones totale priorità per l’Inter: apertura giocatore. La cifra offerta dai nerazzurri”

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Romano: “Jones totale priorità per l’Inter: apertura giocatore. La cifra offerta dai nerazzurri”

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista del Liverpool obiettivo dell'Inter di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, obiettivo dell'Inter di Chivu:

Romano: “Jones totale priorità per l’Inter: apertura giocatore. La cifra offerta dai nerazzurri”- immagine 2
Getty Images

"L’Inter continua a lavorare da mesi all’operazione Curtis Jones, totale priorità in mediana. Già due incontri col Liverpool e come raccontato qui ad aprile, una totale apertura dal giocatore che vorrebbe vestire nerazzurro da gennaio. 20 milioni non bastano a convincere il Liverpool ma la trattativa è iniziata e continua".

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