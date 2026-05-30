L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista del Liverpool obiettivo dell'Inter di Chivu

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones , obiettivo dell'Inter di Chivu:

"L’Inter continua a lavorare da mesi all’operazione Curtis Jones, totale priorità in mediana. Già due incontri col Liverpool e come raccontato qui ad aprile, una totale apertura dal giocatore che vorrebbe vestire nerazzurro da gennaio. 20 milioni non bastano a convincere il Liverpool ma la trattativa è iniziata e continua".