Romano: “Koné, trattativa Inter-Roma sulla valutazione del centrocampista. Gasperini…”

Inter e Roma sono in contatto diretto per Manu Koné. Un'ulteriore conferma arriva da Fabrizio Romano, che scrive sul suo profilo X
Inter e Roma sono in contatto diretto per Manu Koné. Un'ulteriore conferma arriva da Fabrizio Romano, che scrive sul suo profilo X:

"L'Inter ha contattato direttamente la Roma per chiedere le condizioni dell'accordo per Manu Koné. I due club sono in trattativa per la valutazione del centrocampista francese".

"Koné, considerato un giocatore chiave dall'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini".

