"Siamo nei giorni caldi del discorso Lookman. Tra domani e martedì ci saranno nuovi contatti. Si era deciso di prendersi un weekend di clama e riflessione su un'operazione che non è facile dal punto di vista dei costi. C'è la possibilità che l'Inter faccia questo passo ulteriore verso l'Atalanta, vedremo in che maniera. L'Inter sa di avere come grande alleato Ademola Lookman perché nonostante l'Atletico Madrid stia continuando a fare spazio in avanti, il giocatore continua a sperare ed essere convinto di andare all'Inter".