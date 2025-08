Gli aggiornamenti di mercato sulla vicenda Lookman-Inter e il possibile intreccio con Leoni secondo Fabrizio Romano

Matteo Pifferi Redattore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 18:52)

Giornata molto importante per il destino di Ademola Lookman. L'Atalanta ha rifiutato l'offerta dell'Inter ma la partita non è finita qui. A confermarlo è Fabrizio Romano su Youtube:

"La risposta dell'Atalanta è arrivata dopo due giorni di silenzio, di attesa, di tensione che c'è sempre stata in questa operazione. La risposta definitiva per questa offerta da 40 mln più 5 di bonus, rimodulata a 42 mln più 3 di bonus, scritta e mandata tra martedì e mercoledì. La risposta è arrivata dalla famiglia Percassi, la risposta è molto chiara: ringrazia per l'interesse ma rifiuta l'offerta formulata dall'Inter per Lookman. 42 mln più 3 di bonus non bastano per chiudere l'operazione, l'Atalanta non è soddisfatta da questa cifra. Da metà luglio, quando è iniziata la vicenda Lookman-Inter ancor prima con l'Atletico, l'Atalanta è stata chiara nel discutere col ragazzo: 40 mln per l'estero, 50 mln di prezzo minimo per l'Italia. L'Inter ha fatto una scelta diversa, ha corteggiato Lookman ma le due offerte da 40 mln più 5 e 42 mln più 3 non bastano ad avere la fumata bianca dall'Atalanta che mantiene il punto. Percassi è stato duro e chiaro su tempi e valori, l'Atalanta vuole che venga rispettata la sua volontà sui tempi, quando Marotta aveva detto di voler chiudere in 2-3 giorni, Percassi risponde "sui tempi decidiamo noi" e anche sul punto di vista economico. Due punti importanti sulla vicenda: l'Atalanta non ha indicato un prezzo nella risposta all'Inter, l'Atalanta ha detto no all'offerta. Punto. L'Atalanta non dà un prezzo a Lookman e questo mette l'Atalanta in una posizione di ulteriore forza in questo braccio di ferro"

"Lookman è stato definito incedibile dall'Atalanta? No, l'Atalanta non lo ha dichiarato incedibile. L'Atalanta non ha comunicato né a Lookman né al suo agente, che è in Italia in queste ore, né all'Inter in questa risposta formale che Lookman è fuori dal mercato. E lo ha fatto per due ragioni: Percassi parla pubblicamente che Lookman vuole andare via, sa che vuole e probabilmente deve andare via visto che già un anno fa voleva andare via, aveva un patto con l'Atalanta, Lookman non si allena per qualche giorno ad agosto 2024, voleva andare al PSG ma l'operazione non si fa, alta tensione, Atalanta e Lookman si chiariscono e lui resta e fa una stagione importante. Lookman si aspettava una via d'uscita da Bergamo più semplice quest'anno, non c'è ma questo non significa che l'Atalanta definisca Lookman incedibile, Lookman vuole andare via. Pensare che sia incedibile è un qualcosa di utopico. Lookman è stato molto chiaro anche nelle ultime 48 ore in questa fase apparente di silenzio tra i due club. Gli agenti sono a Bergamo e hanno detto più volte all'Atalanta: "lasciateci andare all'Inter". Da quanto raccolto, al di là di Instagram, Lookman ha intenzione di parlare con l'Atalanta e di chiedere di andare via, vuole prendere una posizione forte, sia Lookman sia gli agenti. L'Atalanta resta nella sua posizione, partiva da 50 mln di euro e non ha intenzione di scegliere. Vedremo come si comporterà l'Inter, ha appena ricevuto la risposta e dovrà prendere una decisione internamente anche parlando con gli agenti di Lookman"

"L'Inter avrà nuovi contatti con gli agenti del calciatore per capire la strada finale della vicenda. Importante chiarire che l'Inter dovrà valutare come reagire sulle alternative: vi abbiamo fatto il nome di Nkunku, all'Inter piace tanto, è internamente gradito, può fare il 9 e il 10, è in uscita dal Chelsea, deve andare via, ha un ingaggio molto importante che andrebbe rimodulato, è un'operazione da studiare ma è un nome che teniamo per l'Inter. C'era anche il nome di Sancho che resta sul mercato, fuori dal progetto United ma in questo momento l'Inter è concentrata su Lookman. Su Sancho non c'è nulla di concreto. Adesso l'Inter dovrà fare una scelta, se prendere la strada Lookman o virare sulle alternative. Su Nkunku l'Inter è informata su tutto: prezzo, volontà del Chelsea di cedere e volontà del calciatore di andare via. Nkunku è un nome già discusso internamente dall'Inter, vedremo. Per l'Inter c'è da prendere una scelta su Lookman. Se non dovesse arrivare Lookman all'Inter e dovesse arrivare un altro profilo diverso, l'Inter potrebbe provare a fare uno sforzo in più per il desiderio della difesa, Giovanni Leoni del Parma, molto costoso e difficile da prendere ma sui cui l'Inter non ha mai smesso di pensarci. Oggi non è il momento di parlare di trattativa per Leoni ma è un nome nei pensieri dell'Inter, anche in base al budget a disposizione per il discorso Lookman o per le questioni in uscita come Bisseck e Pavard. De Winter è un altro nome per l'Inter ma dalle discussioni su Lookman verrà fuori un verdetto anche sul difensore