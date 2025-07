Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter dopo la conferenza di oggi e le parole di Beppe Marotta

Marco Astori Redattore 28 luglio - 18:58

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter dopo la conferenza di oggi e le parole di Beppe Marotta. Prima il focus va su Ademola Lookman: "Marotta ha confermato il gradimento forte e la volontà di andare fino in fondo. Questa è la settimana decisiva: nei prossimi 2-3 giorni l'Inter spera di avere una risposta definitiva sul discorso Lookman. La scelta dei nerazzurri è di non andare troppo a lungo per evitare un'altra vicenda Koopmeiners: questa settimana sarà dentro o fuori, domani previsti nuovi contatti in Lega con l'Atalanta. L'Inter può ritoccare la sua offerta: intanto Lookman resta in attesa, aspetta e spera di vestire la maglia nerazzurra".

Per quanto riguarda Giovanni Leoni, invece: "L'Inter ha parlato con il Parma della situazione Leoni, come fatto da tanti altri club come Juve, Milan e squadre importanti all'estero. Quando Marotta dice che l'Inter non ha fatto offerte, è la realtà: l'Inter si sta focalizzando sull'operazione Lookman, non ha fatto un'offerta reale per Leoni. Dopo Lookman capirà come può evolversi la situazione del difensore: il club nerazzurro ha parlato col Parma, con cui i rapporti sono buonissimi, della valutazione economica definitiva.

Ha registrato le richieste del Parma, che parte da 40 milioni e può poi scendere a 35: al momento l'Inter come agenda ragiona su Lookman e poi capirà in base alle uscite, con i vari Asllani e Taremi che andranno via, se ci sarà spazio per un investimento come Leoni. Nei ragionamenti del ragazzo c'è anche il Mondiale nel 2026: l'idea di entrare nel gruppo per lui è importante, quindi lui vuole giocare ed essere protagonista. Lui non vuole sedersi in panchina, vuole fare la scelta giusta: tanti ragionamenti in corso, lato giocatore e lato Parma", le sue parole.