L'esperto di mercato ha fatto il punto sulla trattativa per l'attaccante dell'Atalanta chiarendo che non valuterà altre offerte

Della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman ha parlato il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

L'operazione Lookman riparte a inizio settimana. Inter e Atalanta possono tornare a parlare a inizio settimana per accelerare. L'Inter se vuole avvicinarsi dovrà migliorare l'offerta, l'Atalanta chiede 50 mln ma sa che il giocatore ha scelto l'Inter da tempo. L'Atletico sta facendo spazio per un rinforzo, ma nonostante questo Lookman mantiene la parola con l'Inter. Finché c'è l'Inter, Lookman la aspetta e non apre ad altre squadre.