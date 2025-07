Il fascicolo di Denzel Dumfries genera ancora un po' di apprensione in casa Inter. La clausola sarà valida fino al 31, anche se fino a questo momento non sono arrivati segnali da club interessati al giocatore. Fabrizio Romano, in questo senso, ribadisce che l'ipotesi Barcellona non ha mai preso quota e spiega i motivi di questa cosa. Si legge infatti sui suoi social:

"Il Barcellona non ha fatto nessuna proposta per Denzel Dumfries nonostante la clausola. I blaugrana sono concentrati sul nuovo accordo per Jules Koundé, considerato un giocatore cruciale e assolutamente intoccabile. Dumfries ha una clausola di rilascio di 25 milioni di euro valida per i prossimi giorni fino al 31 luglio ma il Barça non ha iniziato a trattare. Koundé ed Eric Garcia sono visti come soluzioni perfette nonostante Dumfries offerto dai suoi agenti".