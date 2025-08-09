Romano: “Inter, occhio al nome importante per il mercato in uscita”

L'Inter sta sempre aspettando Ademola Lookman. Ma occhio anche al mercato in uscita. E non solo per gli esuberi

Redazione1908 9 agosto - 14:29

C’è un nome che potrebbe infiammare il mercato nerazzurro nelle prossime settimane: Benjamin Pavard. Come riportato da Fabrizio Romano, il francese resta un uomo chiave per Chivu, ma di fronte a un’offerta importante l’Inter sarebbe pronta a sedersi al tavolo e valutare la situazione.

Arrivato dal Bayern Monaco per rinforzare la difesa a tre, Pavard ha impiegato pochissimo a diventare un pilastro della retroguardia nerazzurra. Personalità, esperienza internazionale e versatilità tattica lo hanno reso un titolare inamovibile.

Il contratto non è in scadenza imminente, ma la Premier League continua a drizzare le antenne. Alcuni club inglesi, alla ricerca di un difensore di livello e già pronto, potrebbero sondare il terreno. L’Inter, da parte sua, non ha messo Pavard sul mercato, ma non lo considera neppure incedibile in senso assoluto.

In viale della Liberazione la strategia è chiara: nessuno sconto e valutazione alta, sopra i 25 milioni. Il francese, intanto, resta concentrato sulla preparazione estiva e non spinge per un addio.

Molto dipenderà anche dalle altre mosse difensive: con il corteggiamento a De Winter già avviato e la possibile cessione di qualche esubero, l’Inter potrebbe ridisegnare la retroguardia. Pavard è al centro della scena, il mercato è pronto a bussare.