"Occhio alla situazione Donnarumma sul mercato. Il Psg ha chiuso per Chevalier per 40+15 di bonus. Non hanno preso un secondo, va a Parigi per giocare. Donnarumma non ha paura di giocarsela, ma la situazione è diversa: non c'è accordo sul rinnovo e se non arriva l'intesa occhio al suo futuro. Dovesse arrivare una proposta il Psg la valuterebbe ed è pronto a farlo partire già quest'estate. Il giocatore è aperto a opportunità, non c'è discorso avanzato col Galatasaray. Possono arrivare top club europei. Per quanto riguarda l'Italia, io credo che l'unico scenario che lo possa riportare in Italia è quello che rimanga al Psg se la giochi con Chevalier,e poi andrà via a parametro zero. Al momento occhio per top club importanti si stanno iniziando a muovere. Per il 2026 a zero ci sarebbe la fila sia all'estero che in Italia".