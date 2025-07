L'esperto di mercato, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta per l'attaccante nigeriano

"Non è cambiato nulla. A oggi Inter non ha alzato l'offerta, è una partita a scacchi: l'Inter resta su 40, l'Atalanta ne chiede 50 perché spera che arrivi un club straniero che possa cambiare la strategia e deve pensare a un sostituto. L'unico aggiornamento è che Lookman continua a sperare nell'Inter, gli agenti anche ieri hanno ribadito all'Atalanta l'intenzione di andare all'Inter e non aspettare altri club. Bisognerà fare un passo, qualcuno dovrà fare un passo, l'Inter sicuramente. Lookman il suo lo sta facendo, dipende dall'Inter".