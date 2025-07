"Parlare sfida di Napoli-Inter oggi per Lookman sarebbe fuori luogo, dal momento che il Napoli non sta trattando Lookman. Gli azzurri si sono mossi tempo fa, hanno fatto i loro sondaggi, ma non c'è una trattativa diretta con l'Atalanta o con gli agenti. E' chiaro che, se l'Inter non dovesse prenderlo, per lui si aprirebbero altri scenari. In quel caso il Napoli rientrerebbe in gioco. Ma oggi Lookman sta parlando solo con l'Inter, ha un accordo contrattuale con l'Inter".