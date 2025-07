Romano: “Stankovic-Brugge, ci siamo. L’accordo con l’Inter è ai dettagli”

I dettagli dell'affare - spiegano Fabrizio Romano e Matteo Moretto - sono in fase di definizione, poi sarà tutto pronto per il passaggio del centrocampista classe 2005 dal club nerazzurro al Bruges che milita in Pro League. L'accordo includerà anche la clausola del diritto di riacquisto ad un prezzo stabilito e per futura rivendita del calciatore come aveva chiesto l'Inter: da capire le cifre definitive dell'affare.