"Presa di posizione importante di Ausilio anche su Thuram. Qualcuno ha parlato di un’uscita imminente di Marcus quando è uscita la notizia di Lookman. Non è mai stato il caso , l’Inter non ha mai legato le questioni anche perché Lookman viene visto come giocatore che può aiutare a giocare anche con un altro modulo.

Insomma, non è un discorso legato a Thuram, che è incedibile come detto da Ausilio. Offerte non ne hanno ricevute in questa finestra di mercato, la clausola è scaduta al 15 di luglio e quindi la questione è chiusa", ha detto.