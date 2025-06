Ecco perché si è rallentato su Nico Paz: il Real non ha ancora comunicato nulla al Como. Nelle settimane prossime ci si aspetta una risposta sulla recompra da 8 milioni di euro. Quello che posso garantire è che il Como continua ad aspettare e non sta trattando con l'Inter per lui nonostante le tante domande in merito: è il Real che ha il pallino in mano".