FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Zalewski all’Atalanta, here we go! Ecco quanto incassa l’Inter”

calciomercato

Romano: “Zalewski all’Atalanta, here we go! Ecco quanto incassa l’Inter”

Romano: “Zalewski all’Atalanta, here we go! Ecco quanto incassa l’Inter” - immagine 1
Nicola Zalewski vestirà la maglia dell’Atalanta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Romano: “Zalewski all’Atalanta, here we go! Ecco quanto incassa l’Inter”- immagine 2
Getty Images

Nicola Zalewski vestirà la maglia dell’Atalanta. L’esterno polacco classe 2002, cresciuto nella Roma e passato all’Inter soltanto qualche mese fa, si trasferisce a Bergamo a titolo definitivo per una cifra di 17 milioni di euro. La conferma è arrivata anche da Fabrizio Romano con il classico 'here we go' che indica la chiusura di una trattativa.

Romano: “Zalewski all’Atalanta, here we go! Ecco quanto incassa l’Inter”- immagine 3
Getty Images

"Nicola Zalewski all'Atalanta, here we go'! Accordo raggiunto per una cifra di 17 milioni di euro mentre il terzino sinistro polacco si unisce al progetto di Ivan Juric. L’Inter riceve €17m dopo che aveva acquistato Zalewski dalla Roma per una cifra totale di €7m a giugno, dopo un periodo in prestito".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA