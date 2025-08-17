Nicola Zalewski vestirà la maglia dell’Atalanta. L’esterno polacco classe 2002, cresciuto nella Roma e passato all’Inter soltanto qualche mese fa, si trasferisce a Bergamo a titolo definitivo per una cifra di 17 milioni di euro. La conferma è arrivata anche da Fabrizio Romano con il classico 'here we go' che indica la chiusura di una trattativa.
Romano: “Zalewski all’Atalanta, here we go! Ecco quanto incassa l’Inter”
Nicola Zalewski vestirà la maglia dell’Atalanta
"Nicola Zalewski all'Atalanta, here we go'! Accordo raggiunto per una cifra di 17 milioni di euro mentre il terzino sinistro polacco si unisce al progetto di Ivan Juric. L’Inter riceve €17m dopo che aveva acquistato Zalewski dalla Roma per una cifra totale di €7m a giugno, dopo un periodo in prestito".
