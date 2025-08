"Rovella, aggiungendo un po' di verticalità al suo possesso palla per Sarri diventerà un top. Lo pensa pure l'Inter, sempre alla finestra. I nerazzurri stanno andando all-in per Lookman, ma se dovessero esserci uscite importanti (Calha-noglu o in difesa) il pericolo è che possano tornare alla carica a fine mercato facendo vacillare la Lazio, che due giorni fa a Formello ha ripetuto all'agente del giocatore, Beppe Riso, che non ha intenzione di cedere Nicolò, aggiungendo che per il rinnovo non potrà muoversi prima di gennaio", scrive il Messaggero.