Marco Macca Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 18:02)

Al momento non sono arrivate in sede offerte ufficiali, ma le voci su un possibile futuro lontano dall'Inter di Hakan Calhanoglu si fanno sempre più insistenti. Ecco perché il club nerazzurro ha iniziato a sondare il terreno del mercato per non farsi eventualmente trovare impreparato. A questo proposito, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Rovella della Lazio. Si legge:

"Sul taccuino, al momento, c’è un nome: è Nicolò Rovella della Lazio. Lotito ha ribadito più volte che il giocatore “non è sul mercato”, Sarri stravede per lui e ha intenzione di costruirci la squadra che verrà, ma ai nerazzurri piace parecchio. Quest’anno ha giocato 44 partite e si è distinto più volte in tutte le competizioni. Rientrare a Milano sarebbe un ritorno a casa: Rovella è nato a Segrate, ha una famiglia interista e ha giocato per diversi nell’Accademia Internazionale legata ai nerazzurri. “Li avevo tutti i miei amici, feci dei provini con Inter e Milan, ma non mi lasciarono andare”".

"Nicolò ha debuttato in Serie A con la maglia del Genoa proprio contro l’Inter ed è cresciuto col mito di Sneijder: “Avevo la sua maglietta. È stata la prima che ho comprato”. Per la Lazio non si tocca e non è sul mercato. Il contratto firmato due anni fa ha previsto l’inserimento di una clausola di 50 milioni di euro. Un prezzo altino per i nerazzurri. Al momento, Calhanoglu resta il regista dell'Inter. La sedia è occupata".

(Fonte: gazzetta.it)