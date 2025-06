Il quotidiano romano sottolinea che “Lotito sta tentando la cessione super dell’ultimo minuto (respinta ieri l’Inter con 35 milioni più Asllani per Rovella, non possono entrate contropartite ) e un credito obbligazionario mentre tenta di convincere gli altri club della Lega di A a far pressione affinché le nuove norme Noif in vigore dal 1 luglio possano essere efficaci già in questo mercato estivo.

Il motivo? Con i tre parametri sballati entro il 30 giugno servirebbe una ricapitalizzazione mai vista per far tornare in ordine il bilancio”, si legge. Intanto, per ora, la Lazio continua a dire no all’Inter per Rovella e chiede soltanto cash, senza l'inserimento di una contropartita nell'operazione. Ricordiamo che il giocatore ha una clausola da 50 milioni di euro.