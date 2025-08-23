"L'Inter lunedì sera contro il Torino giocherà con la stessa identica formazione dell'anno scorso. L'unica differenza è che Calhanoglu è squalificato e che al suo posto ci sarà il nuovo arrivo Sucic. Dei nuovi acquisti è stato pagato forse un po' troppo Luis Henrique, Bonny tanto ma vale quei soldi. Poi c'è Pio Esposito, per il quale stravedo e che secondo me sarà il nuovo centravanti della Nazionale e dell'Inter fra un anno o due. Sucic non lo conoscevo, ma mi piace molto. Lookman era un affare che inevitabilmente avrebbe portato alla partenza di un big, secondo me Thuram. L'anno scorso nell'attacco dell'Inter c'erano dei rimpiazzi non all'altezza, ora ci sono Bonny e Pio Esposito che, se fanno bene, potrebbero dare problemi a Chivu, che però secondo me saprà gestire meglio di Inzaghi".