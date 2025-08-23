All'Inter serve un rinforzo in difesa. Ne è convinto Sandro Sabatini che, sul suo canale YouTube, ha commentato le mosse dei nerazzurri:
calciomercato
Sabatini: “All’Inter serve un difensore. E dico che Chivu gestirà meglio di Inzaghi…”
"L'Inter lunedì sera contro il Torino giocherà con la stessa identica formazione dell'anno scorso. L'unica differenza è che Calhanoglu è squalificato e che al suo posto ci sarà il nuovo arrivo Sucic. Dei nuovi acquisti è stato pagato forse un po' troppo Luis Henrique, Bonny tanto ma vale quei soldi. Poi c'è Pio Esposito, per il quale stravedo e che secondo me sarà il nuovo centravanti della Nazionale e dell'Inter fra un anno o due. Sucic non lo conoscevo, ma mi piace molto. Lookman era un affare che inevitabilmente avrebbe portato alla partenza di un big, secondo me Thuram. L'anno scorso nell'attacco dell'Inter c'erano dei rimpiazzi non all'altezza, ora ci sono Bonny e Pio Esposito che, se fanno bene, potrebbero dare problemi a Chivu, che però secondo me saprà gestire meglio di Inzaghi".
"L'Inter ha venduto Zalewski e Asllani, era pronta a spendere per Lookman e Koné, quindi i soldi da investire li ha ancora. Ci avevano detto che Oaktree era pronta a spendere... E ora questi soldi dove vanno? Vorrei chiederlo al presidente Marotta, che è un dirigente esperto che ora si trova nel mezzo tra le esigenze tecniche di Chivu e quelle economiche della proprietà. Per esempio, in difesa ci sono tanti giocatori che con l'età sono avanti. L'Inter deve prendere almeno un difensore. Uno che rincorre: il nome è quello di Solet, che mi sembra bravo ma in prospettiva. Non ancora da Inter".
