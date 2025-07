"Ero molto vicino. L'accordo era praticamente concluso, ma solo verbalmente, e aspettavamo solo i dettagli definitivi del contratto. Alla fine, quei dettagli si sono rivelati cruciali, perché non erano conformi agli accordi. Abbiamo dovuto annullare... Non entrerei nei dettagli, ma posso dire che a volte le cose non accadono per un motivo. Ora è il passato! Adesso la mia attenzione è concentrata al 100% sull'Atalanta e sulla Serbia! Mio padre è sempre stato al mio fianco e mi sosterrà finché vivrà! Non è un agente che vuole solo fare soldi, ma vuole solo il meglio per me e i miei due fratelli. È un uomo d'affari, ha molta esperienza, conosce la vita e mi conosce meglio di chiunque altro. Certo, ci consultiamo, ma sono io a prendere le decisioni finali sulla mia vita. Il suo interesse è solo il mio progresso e la mia protezione, niente di più".