Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Santini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo dal centrocampo. "Rovella non se ne parla neanche, bisogna parlare con Lotito ed è un casino pazzesco. A Chivu non interessa avere il play davanti alla difesa. Occhio a Stiller, definito il nuovo Kroos, profilo che interessa tantissimo. Su Thuram anche se non ci fosse stata quella dichiarazione di guerra esplicita, lui con Frattesi era uno dei big che può essere messo sul mercato. Vlahovic? Non lo so. E' vero che la Juve sta facendo un errore dietro l'altro, che non ha ancora il ds, ma che la Juve dia Vlahovic all'Inter la vedo dura".