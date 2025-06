Sarri, per senso di responsabilità verso il popolo laziale, resterà al suo posto. In questa situazione l’Inter non si tufferà su Rovella

"Sarri, per senso di responsabilità verso il popolo laziale, resterà al suo posto. Di certo in questa situazione l’Inter non si tufferà su Rovella: i rapporti tesi fra i presidenti di Inter e Lazio lo sconsigliano. I nerazzurri chiuderanno nei prossimi giorni Bonny, ma non verrà comunque aggregato al Mondiale – se Chivu andrà avanti – dal momento che sta tornando a disposizione Thuram", sottolinea il Corriere della Sera.