Oggi è stata una giornata importante per il mercato dell'Inter perché ci sono stati due incontri importanti in sede.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, il club nerazzurro ha incontrato il Bruges per discutere di Aleksandar Stankovic che piace tanto al club belga. In più, c'è stato anche un incontro con il Betis che vuole Asllani: l'Inter però ha intenzione di cedere il centrocampista albanese solo a titolo definitivo.

L'Inter oggi si è concentrata sulle uscite perché ci sono altre due situazioni in piedi: Sebastiano Esposito è ad un passo dal Cagliari, che ha intenzione di pagarlo 7 mln dando una percentuale sulla futura rivendita al club nerazzurro. In più in uscita c'è anche Buchanan, sul quale c'è l'interesse del Sassuolo. L'Inter ha fissato il prezzo del cartellino: 12 mln di euro.