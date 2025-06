L’Inter ha presentato un’offerta ufficiosa alla Lazio per Nicolò Rovella secondo Il Messaggero ( qui tutti i dettagli ). Ma non è l’unico nome caldo sull’asse Milano-Roma per il quotidiano romano.

“Servono tanti soldi infatti per far rientrare i tre paletti (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato) che in questo frangente paralizzano altri acquisti da parte della Lazio. Se dovessero entrare 50 milioni per Rovella, potrebbero bastare le uscire di altri esuberi e la mano al portafoglio di Lotito per poter andare ad esaudire le richieste di Sarri dove ritiene più debole l’organico. Vorrebbe una mezzala e un terzino. Nessuno scambio.