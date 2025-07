Il mercato dell'Inter si tinge di nuovi scenari. Come riporta Repubblica, uno dei nomi chiave diventa improvvisamente quello di Frattesi

Il mercato dell'Inter si tinge di nuovi scenari. Come riporta Repubblica, uno dei nomi chiave diventa improvvisamente quello di Davide Frattesi .

Il centrocampista dell’Inter era stato una priorità per la Juventus, poi il caos societario in casa bianconera aveva congelato ogni trattativa. Ora, però, Frattesi torna prepotentemente nei radar del club bianconero.

"Un bell’intrigo, ingarbugliato dal nuovo interesse juventino per Frattesi: l’azzurro era una priorità per la coppia Giuntoli-Motta, ma dopo il ribaltone societario era uscito dai radar. Adesso ci è rientrato: potrebbe essere moneta per pagare Nico Gonzalez, o viceversa".