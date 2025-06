La scelta sul futuro di Mehdi Taremi è stata fatta in casa Inter. Ecco piani, cifre e tempistiche per Bonny e Hojlund

Alessandro Cosattini Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 10:46)

La scelta sul futuro di Mehdi Taremi è stata fatta in casa Inter. Ma ora che il giocatore è bloccato in Iran a causa della guerra, ogni discorso di mercato che lo riguarda finisce - come normale che sia - in secondo piano. Ecco il punto di Tuttosport sui piani dei dirigenti nerazzurri per l'attacco della squadra di Chivu:

La strategia per Bonny e Hojlund — "La strategia dell’Inter per rinforzare il reparto d’attacco sembra ormai delineata: prima l’ingaggio di Ange-Yoan Bonny, poi si proverà a mettere sotto contratto Rasmus Hojlund. I nerazzurri, dopo gli addi di Correa e Arnautovic, con Taremi oggi bloccato in Iran e comunque sulla lista dei partenti, proveranno subito a chiudere l’affare col Parma per prelevare il francese dagli emiliani. La valutazione del classe 2003 – che ha già detto sì ed è entusiasta dell’eventualità di trasferirsi a Milano - è di circa 25 milioni.

No Pio Esposito come contropartita Da Viale della Liberazione sperano di arrivare a dama con un’offerta da 20 milioni più bonus, anche se non va escluso l’inserimento di un giocatore nella trattativa, che però non sarà Pio Esposito, visto che l’Inter continua a considerare il campano il 2005 migliore in circolazione, su cui mantenere in ogni caso il controllo del cartellino. L’eventuale arrivo di Bonny permetterebbe sia di rinforzare la rosa nerazzurra, sia di coprire una falla dell’organico, con un nuovo innesto dalle caratteristiche di Thuram agli ordini di Chivu già pronto per il presente e che col tempo potrebbe solo migliorare per diventare strabordante in maglia nerazzurra.

La possibilità di chiudere a stretto giro l’affare Bonny sarebbe però anche importante in chiave Højlund. L’Inter non avrebbe infatti né la fretta, né la pressione, di dover per forza chiudere in tempi stretti la negoziazione per un altro attaccante e avrebbe altresì tempo per piazzare nel miglior modo possibile e con la formula ritenuta più consona, Valentin Carboni, Sebastiano Esposito e lo stesso Pio.

Da Taremi a Hojlund, la strategia — Intanto, sempre con calma, si dovrebbe pure palesare un club che aggradi Taremi a livello sportivo ed economico, visto che il giocatore – in antitesi con i programmi societari – vorrebbe cercare il riscatto a Milano (col rischio di complicare i piani dei nerazzurri).

In ogni caso il club di Viale della Liberazione punta ad un prestito con diritto di riscatto per Hojlund – che potrebbe al massimo diventare obbligo a determinate condizioni -, mentre il Manchester United vorrebbe essere certo di incassare i 45 milioni richiesti per il danese, il che significherebbe cessione a titolo definitivo o obbligo di riscatto incondizionato. Lavorare a fianchi del club inglese, con pazienza e sagacia, determinerebbe dunque la decisione di poter posticipare anche a fine mercato le cessioni degli attaccanti interisti", si legge.