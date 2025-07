C'è uno scenario nuovo per il centrocampo dell'Inter in questa estate di mercato e a raccontarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

"Chivu lavora a un progetto tattico ambizioso, e per sostenerlo serviranno anche muscoli (...). L'Inter ha cominciato a guardarsi attorno, in particolare nell'eventualità in cui Zielinski dovesse salutare (...)".