Sebastiano Esposito è pronto a lasciare l'Inter per approdare al Cagliari: cifre e dettagli, visite mediche già iniziate

Sebastiano Esposito è pronto a lasciare l'Inter per approdare al Cagliari . Accordi totali tra le parti e visite mediche iniziate proprio poco prima delle ore 12, fa sapere Sky Sport.

"Sebastiano Esposito si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche in vista della sua nuova avventura in Serie A con la maglia del Cagliari.

È stato infatti raggiunto l’ok finale tra le parti per il prestito gratuito con obbligo fissato a 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Quest’ultima, se superiore a 4 milioni di euro. Per il calciatore, poi, 5 anni di contratto a 750mila euro più bonus .

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i rossoblù hanno sorpassato la concorrenza del Parma – che era a un passo dal portarlo in squadra – nella corsa all’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Adesso, si attende solo l’annuncio della sua ufficialità con il Cagliari", si legge.