Sebastiano Esposito non fa parte dei piani dell'Inter: così l'edizione online di Repubblica sul futuro dell'attaccante

Sebastiano Esposito non fa parte dei piani dell'Inter . Dopo l'esperienza al Mondiale per Club con la squadra di Cristian Chivu, l'attaccante è pronto a lasciare Milano. Ecco gli aggiornamenti di Repubblica sul suo futuro.

"La Fiorentina dopo Edin Dzeko vuole chiudere per un altro attaccante. Il primo nome sulla lista resta quello di Sebastiano Esposito dell’Inter. La punta è rientrato dal prestito all’Empoli nell’ultima stagione, non resterà infatti in nerazzurro", si legge.