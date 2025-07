L'Inter sta cercando di vendere alcuni giocatori, per poi rinforzare la rosa di Chivu. Tra i giocatori in uscita c'è anche Valentin Carboni che, dopo l'infortunio, ha la necessità di giocare con continuità. Sulle sue tracce c'è il Genoa.

"Per quanto riguarda il ruolo di esterno d'attacco, il Grifone ha incassato il pieno gradimento di Valen-tin Carboni, 20 anni compiuti lo scorso 5 marzo, che cerca una soluzione di rilancio dopo la buona stagione al Monza, l'infortunio dell'anno scorso al ginocchio e la fine del suo prestito al Marsiglia. Chivu lo apprezza ma non può certo garantirgli continuità di rendimento, per cui l'opzione Genoa acquista giorno dopo giorno sempre più forza", rivela il Secolo XIX.