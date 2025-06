"Prima Bonny e poi le uscite. La prossima, con tutta probabilità, sarà la settimana decisiva per portare a Milano l’attaccante francese. In agenda, seppure a distanza, i dirigenti interisti hanno un appuntamento con il Parma per chiudere la partita. L’operazione ormai è stata impostata, di tratta di colmare le residue differenze e di definire gli ultimi dettagli. Il prezzo di Bonny è stato fissato in 25 milioni di euro. L’Inter vorrebbe arrivarci attraverso i bonus: 22 milioni come base fissa, il resto con i premi. Il club emiliano, invece, vuole avere la garanzia di ricavare tutti i 25 milioni. Il margine, insomma, è davvero esiguo: un passo avanti da una parte, uno indietro dall’altra e l’intesa verrà raggiunta".