Lookman rappresenta il piano A, B e C. Ma l'Inter è ovviamente preparata in caso di non riuscita della trattativa con l'Atalanta per l'attaccante nigeriano. E, in questo senso, secondo quanto riferisce Il Giorno, in lista non ci sarebbero solo Nkunku e Nico Gonzalez, ma anche Openda del Lipsia: