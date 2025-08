Non cambia la posizione dell'Atalanta, anche dopo il lungo messaggio social di Ademola Lookman di oggi: il club bergamasco apre al suo addio ma alle sue condizioni. Lo conferma anche Sportitalia: "L’Atalanta non chiude categoricamente alla cessione, le logiche della società nerazzurra sembrano chiare.

Legittimamente, insomma, chiede e pretende che le venga riconosciuta la somma che ritiene congrua. E, oggi, dopo la cessione del centravanti argentino la società bergamasca non ha alcun bisogno di concedere sconti. Motivo per cui l’Atalanta chiede 50 milioni (almeno) per Lookman. All’Inter o a chiunque altro. L’apertura alla cessione non è mai stata un problema, semmai la questione è quanto incassare da essa".