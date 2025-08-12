"Il Direttore Sportivo dell’Inter è infatti finito nel mirino dell’Al Hilal, a testimonianza concreta del fatto che anche a quelle latitudini si siano resi conto che il portafoglio senza fondo, ma anche senza competenza molto difficilmente possa portare ad un percorso sportivo coerente e duraturo. Ed allora, dopo Simone Inzaghi, il club saudita ha messo nel mirino il Deus ex machina spesso troppo sottovalutato di una squadra che si è meritata la piazza d’onore a livello continentale sostanzialmente senza avere avuto nel lustro precedente un euro di budget sul quale lavorare. Lo si è fatto con inventiva, margine di rischio e competenza tale da avere permesso di poter vivere un’estate senza affanno e con le sembianze di top club anche dal punto di vista economico. Ausilio potrà lecitamente scegliere se accettare (a sessione terminata) o meno di cedere alle lusinghe di uno dei club più ricchi del pianeta, ma il solo fatto che una società di quella strapotenza economica metta in cima alla propria lista di preferenze un professionista del nostro calcio, lascia intendere quanto siano superficiali i giudizi che vengono spesi da parte di chi reputa scontate qualità che di fatto non lo sono. Ed i fatti sono lì a dimostrarlo", aggiunge Sportitalia.