SI – Confermato l’interesse dell’Inter nei confronti di Solet. L’Udinese…

FC Inter 1908
SportItalia conferma l'interesse del club nerazzurro nei confronti del difensore
Gianni Pampinella
Secondo quanto riportato dal giornalista di SportItalia, Gianluigi Longari, l’Inter avrebbe messo nel mirino Oumar Solet. Il francese è uno dei profili valutati dal club nerazzurro per rinforzare il reparto arretrato in vista dell'inizio della nuova stagione.

"È confermato l’interesse dell’Inter nei confronti del difensore dell’Udinese Oumar Solet. I nerazzurri hanno l’ex Salisburgo tra i nomi presi in considerazione per il reparto arretrato. I friulani sono a loro volta alla ricerca di un difensore", ha scritto il giornalista su X.

