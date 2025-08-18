SI – Confermato l’interesse dell’Inter nei confronti di Solet. L’Udinese…

Secondo quanto riportato dal giornalista di SportItalia , Gianluigi Longari , l’Inter avrebbe messo nel mirino Oumar Solet . Il francese è uno dei profili valutati dal club nerazzurro per rinforzare il reparto arretrato in vista dell'inizio della nuova stagione.

"È confermato l’interesse dell’Inter nei confronti del difensore dell’Udinese Oumar Solet. I nerazzurri hanno l’ex Salisburgo tra i nomi presi in considerazione per il reparto arretrato. I friulani sono a loro volta alla ricerca di un difensore", ha scritto il giornalista su X.