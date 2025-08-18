Secondo quanto riportato dal giornalista di SportItalia, Gianluigi Longari, l’Inter avrebbe messo nel mirino Oumar Solet. Il francese è uno dei profili valutati dal club nerazzurro per rinforzare il reparto arretrato in vista dell'inizio della nuova stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter SI – Confermato l’interesse dell’Inter nei confronti di Solet. L’Udinese…
calciomercato
SI – Confermato l’interesse dell’Inter nei confronti di Solet. L’Udinese…
SportItalia conferma l'interesse del club nerazzurro nei confronti del difensore
"È confermato l’interesse dell’Inter nei confronti del difensore dell’Udinese Oumar Solet. I nerazzurri hanno l’ex Salisburgo tra i nomi presi in considerazione per il reparto arretrato. I friulani sono a loro volta alla ricerca di un difensore", ha scritto il giornalista su X.
© RIPRODUZIONE RISERVATA