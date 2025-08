L'aggiornamento sulla trattativa nel giorno in cui potrebbe arrivare l'epilogo in un senso o nell'altro

"Ademola Lookman e la sua telenovela restano all’ordine del giorno per l’Inter", scrive Gianluigi Longari nel suo editorial per il sito di Sportitalia. Nulla di più vero, considerando il peso della trattativa. Da Milano credono di aver fatto già abbastanza finora, ma sarà così anche per l'Atalanta? La sensazione è che manchi poco all'ultimo atto della trattativa, in un senso o nell'altro.