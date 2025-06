Sky annuncia l’addio: “Inzaghi va all’Al-Hilal dopo 4 anni di Inter”

"Dopo la delusione della finale di Champions e l'incontro con la dirigenza nerazzurra, Inzaghi ha deciso di lasciare il club dopo 4 stagioni e firmare per l'Al-Hilal". Così Skysport annuncia la separazione tra Simone Inzaghi e l'Inter.

L'allenatore nerazzurro, dopo aver incontrato la dirigenza, ha fatto emergere la volontà di lasciare il club che ha portato alla vittoria del ventesimo scudetto e due volte in finale di Champions. Le alternative ora per i nerazzurri portano a profili giovani come Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi".