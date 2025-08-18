Siamo ormai alle battute finali della trattativa che dovrebbe portare Kristjan Asllani dall'Inter al Bologna a titolo definitivo.
FC Inter 1908
Secondo ultime indiscrezioni riferite da Sky Sport, infatti, i due club avrebbero trovato un accordo sulla base di 9 milioni di euro per il cartellino del centrocampista albanese, più una cospicua percentuale sull'eventuale futura rivendita pari al 40%.
Tra le società, dunque, tutto fatto: restano da trovare gli ultimi accordi sul contratto del calciatore, ma siamo sul rettilineo finale. Asllani si appresta a lasciare l'Inter e a diventare un nuovo calciatore del Bologna.
(Fonte: Sky Sport)
