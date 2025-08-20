FC Inter 1908
Sky – Inter, il Torino torna forte su Asllani: parti vicine. Cifre e formula dell’affare

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kristjan Asllani, come noto in uscita dall'Inter: il Torino torna forte
E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kristjan Asllani, come noto in uscita dall'Inter. Quando tutto sembrava indirizzato verso un suo trasferimento al Bologna, infatti, nella corsa si è reinserito il Torino, già nelle scorse settimane sulle tracce del calciatore.

Un reinserimento dovuto al fatto che, ormai da giorni, Asllani non riesce a trovare l'accordo sul contratto con il Bologna, che a sua volta aveva già l'intesa con l'Inter sulla base di 9 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita.

Il Torino, che nel frattempo segue anche Nicolussi Caviglia del Venezia, è dunque tornato forte su Asllani. Le parti, come racconta Gianluca Di Marzio, sono ora più vicine: si ragiona sulla base di un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 12.

