E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kristjan Asllani, come noto in uscita dall'Inter. Quando tutto sembrava indirizzato verso un suo trasferimento al Bologna, infatti, nella corsa si è reinserito il Torino, già nelle scorse settimane sulle tracce del calciatore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, il Torino torna forte su Asllani: parti vicine. Cifre e formula dell’affare
calciomercato
Sky – Inter, il Torino torna forte su Asllani: parti vicine. Cifre e formula dell’affare
E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kristjan Asllani, come noto in uscita dall'Inter: il Torino torna forte
Un reinserimento dovuto al fatto che, ormai da giorni, Asllani non riesce a trovare l'accordo sul contratto con il Bologna, che a sua volta aveva già l'intesa con l'Inter sulla base di 9 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita.
Il Torino, che nel frattempo segue anche Nicolussi Caviglia del Venezia, è dunque tornato forte su Asllani. Le parti, come racconta Gianluca Di Marzio, sono ora più vicine: si ragiona sulla base di un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 12.
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA