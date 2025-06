Secondo quanto riporta Sky Sport, Ange-Yoan Bonny piace moltissimo soprattutto all'Inter, che he ha già parlato col Parma

Stanotte l'esordio dell'Inter nel Mondiale per Club contro il Monterrey: ma il club nerazzurro parallelamente continua a lavorare sul mercato, con la priorità di rinforzare l'attacco per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, Ange-Yoan Bonny piace moltissimo soprattutto all'Inter, che he ha già parlato col Parma.