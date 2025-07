L'Inter non avrebbe problemi in caso di una permanenza del centrocampista. Per partire serve un'offerta concreta importante

Andrea Della Sala Redattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 12:32)

La situazione Calhanoglu si sta gestendo in serenità in attesa di un’offerta del Galatasary, unica offerta che potrebbe smuovere la situazione. Se non ci dovesse essere quella l’Inter non avrebbe nessun problema a gestire il rientro di Calhanoglu. La data è quella del 26 luglio, per quella data la società vuole mettere un punto: se ci sarà stata un’offerta bene, altrimenti come tutti i giocatori chiave l’Inter vorrebbe mantenerli ad Appiano.

Una volta iniziati i lavori sarà molto complicato pensare a rinunciare a un giocatore cardine come Calhanoglu. Poi toccher a Chivu che ha già dato un segnale nella riunione prima di lasciare gli Stati Uniti, dove ha già affrontato quelle questioni. Da quel punto di vista non c’è preoccupazione, non dovesse partire rimarrà e farà come sempre il suo gioco nell’Inter. È più una questione di mercato: se arriva l’offerta che vuole l’Inter bene, altrimenti resterà e non è un’ipotesi così remota.

(Sky Sport)