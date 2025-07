Marotta lo ha confermato, Sky Sport lo ha ribadito: Valentin Carboni è a un passo dal trasferimento al Genoa in prestito secco dall'Inter

I due club, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sono ormai allo scambio dei documenti finali, per chiudere la trattativa per il passaggio di rossoblù del talento argentino. Da domani, ogni giorno potrebbe essere quello buono per lo svolgimento delle visite mediche di rito. Ecco il post di Di Marzio: