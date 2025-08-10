Il Milan si avvicina a grandi passi a Koni De Winter, tanto che la trattativa con il Genoa potrebbe concludersi nelle prossime ore. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui i rossoneri avrebbero mosso passi concreti per il difensore belga, dopo la cessione di Thiaw al Newcastle.
Il calciatore, secondo Gianluca Di Marzio, dovrebbe costare sui 18-20 milioni di euro più bonus. Il Milan adesso perfezionerà l'accordo con De Winter, prima di cercare l'intesa anche con il Genoa. Scrive Di Marzio:
"Il difensore ex Juventus, adesso di proprietà del Genoa, era finito anche nel mirino dell’Inter. I nerazzurri avevano anche fatto un tentativo per bloccarlo per sopperire a una eventuale partenza di Bisseck o di Pavard".
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
