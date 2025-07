Le voci su un suo possibile addio all'Inter si erano fatte insistenti, con Napoli, Atletico Madrid e altri club pronti a bussare alla porta dei nerazzurri per portarlo via da Milano, dopo una stagione con alti e bassi. Davide Frattesi, però, viaggia verso la permanenza all'Inter.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il centrocampista nerazzurro, tornato in anticipo dagli USA per sottoporsi a un intervento a un'ernia inguinale, è in rialzo nelle quotazioni di Cristian Chivu, nuovo allenatore interista, deciso a puntare più su di lui rispetto alla gestione precedente.