16 luglio 2025

Arrivano notizie clamorose sul mercato in entrata dell'Inter.

A riferirle è Sky Sport, secondo cui il club nerazzurro sarebbe in forte pressing per Ademola Lookman dell'Atalanta, primo vero obiettivo per l'attacco da consegnare a Cristian Chivu in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il calciatore e ora si starebbe trattando con la dea sulla base di 40 milioni di euro:

"Abbiamo aggiornamenti importanti: trova conferma il fatto che all'Inter piaccia e non poco Ademola Lookman e, anzi, che sia il primo nome dei nerazzurri per l'attacco. Su di lui l'Inter sta lavorando da tempo e c'è già un'intesa con il calciatore. Inter pronta a investire 40 milioni per arrivare a un accordo con l'Atalanta: ci sarà da lavorare, contatti informali ci sono già stati".

"Il club nerazzurro pensa di arrivare al calciatore per quella cifra, anche in virtù di alcune promesse che Lookman potrebbe far valere con il suo club, ovvero di essere lasciato andare per quella cifra. Non ci sarebbe bisogno di cedere prima di andare all'assalto: le alternative sono Nico Gonzalez e Sancho".

