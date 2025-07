Come riporta Sky Sport, infatti, accordo raggiungo per il passaggio in Toscana del classe 2004: ecco tutti i dettagli

Come riporta Sky Sport, infatti, accordo raggiunto per il passaggio in Toscana del classe 2004: si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Sabato sarà in Italia per svolgere le visite mediche.