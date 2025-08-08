Mentre la squadra era impegnata nella sfida contro il Monaco, vinta per 2-1 in rimonta e in inferiorità numerica, la dirigenza era a lavoro per riaccendere la pista che porta a Koni De Winter, difensore belga classe 2002 di proprietà del Genoa.

“In queste ore l’Inter ha riscaldato la pista De Winter. Se dovesse esserci una partenza in difesa De Winter e Leoni sono gli obiettivi. Oggi molto più De Winter che Leoni, perché il Parma fa un prezzo alto e c’è concorrenza molto alta. I dialoghi con il Genoa sono più spediti. L’Inter si sta preparando per rinforzare la difesa, ma è necessario che parta un giocatore. Sono arrivati interessamenti per Bisseck, ci potrebbe essere la partenza di Pavard".