"Il gruppo dell'Italia con tanti interisti che con lui hanno legato. Con loro ci sono indizi anche sui social. Un altro indizio è il contratto fino al 2026: è una pista che può scaldarsi nel prossimo mercato e in quello dopo. Poi Donnarumma potrebbe anche rinnovare e spegnersi tutto, ma ad ora il contratto è in scadenza nel 2026. Un altro indizio è il preparatore dei portieri Gianluca Spinelli, che ha lavorato con lui 5 anni a Parigi. Inoltre Marotta, Ausilio e Baccin, i dirigenti dell'Inter, sono specializzati nei colpi a parametro zero. L'ostacolo è che Donnarumma guadagna tanto e dovrebbe rinunciare qualcosa. Passato al Milan? L'esempio di Calhanoglu può far ben sperare l'Inter. All'Inter piacerebbe e anche a Donnarumma la cosa intriga."