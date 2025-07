Fino al 15 un po' d'apprensione ovviamente c'è, ma al momento non ci sono grossi segnali che Denzel Dumfries possa effettivamente lasciare l'Inter

Fino al 15 un po' d'apprensione ovviamente c'è, ma al momento non ci sono grossi segnali che Denzel Dumfries, nonostante una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida ancora per qualche giorno, possa effettivamente lasciare l'Inter.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il laterale olandese non solo non ha mai chiesto la cessione al club nerazzurro, ma si sente molto integrato nell'ambiente interista. Sensazioni che non sono cambiate, ora che l'Inter ha cambiato allenatore e che Cristian Chivu è arrivato sulla panchina nerazzurra.