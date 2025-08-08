FC Inter 1908
Sky – Inter-Parma, accordo totale per il trasferimento in gialloblù di Esposito

Il Parma ha vinto la volata contro il Cagliari per Sebastiano Esposito che, a questo punto, sarà con ogni probabilità un nuovo attaccante gialloblù
A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo il quale i due club avrebbero ormai raggiunto l'accordo totale per il calciatore, in scadenza di contratto nel 2026 con i nerazzurri. Ecco il post:

