Il Parma ha vinto la volata contro il Cagliari per Sebastiano Esposito che, a questo punto, sarà con ogni probabilità un nuovo attaccante gialloblù.
Sky – Inter-Parma, accordo totale per il trasferimento in gialloblù di Esposito
A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo il quale i due club avrebbero ormai raggiunto l'accordo totale per il calciatore, in scadenza di contratto nel 2026 con i nerazzurri. Ecco il post:
